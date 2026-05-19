Alle 11,44 di ieri mattina i telefoni di rappresentanti sindacali, giornalisti e funzionari istituzionali hanno suonato contemporaneamente. Poco dopo, è stato annunciato un bando rivolto agli investitori per il rilancio di Beko, con scadenza fissata al 30 giugno. La comunicazione riguarda un’opportunità di investimento mirata a rilanciare le attività dell’azienda. Le chiamate hanno coinvolto diversi soggetti, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’iniziativa o sui soggetti coinvolti.

Alle 11,44 di ieri mattina i telefonini di sindacati, giornalisti e istituzioni hanno suonato all’unisono. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha infatti diramato una nota ufficiale sulla vertenza Beko: "Prosegue il piano di reindustrializzazione dello stabilimento di Siena. Nelle scorse ore è stato approvato l’avviso pubblico per la locazione del complesso industriale ‘ex Beko’, di proprietà di Sviluppo Industriale Siena. L’avviso sarà pubblicato mercoledì 20 maggio". Quindi le dichiarazioni dello stesso ministro Adolfo Urso, che lo scorso ottobre era venuto in città per un sopralluogo allo stabilimento di viale Toselli: "Anche su Siena abbiamo mantenuto tutti gli impegni assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, arriva il bando. Rivolto agli investitori. Offerte per il rilancio entro il 30 giugno

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