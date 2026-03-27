Il governo ha concesso una proroga fino a giugno 2026 per i lavori di rigenerazione della zona di Levante nel centro di Brindisi, dove sorgerà una cittadella universitaria. La decisione permette di completare le opere di riqualificazione della zona, che erano in corso da tempo. La fine dei lavori è prevista entro la fine di giugno 2026.

In estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi. Entro la primavera l'avvio del restyling dell'ex Cassa Artigiani (di competenza della Regione) BRINDISI – Provvidenziale la proroga concessa dal governo. Ci sarà tempo fino a giugno 2026 per completare i lavori di rigenerazione della zona di Levante del centro di Brindisi, che ospiterà una cittadella universitaria. Vari cantieri sono attivi fra l'ex sede dell'istituto superiore Marconi e l'ex Agenzia delle entrate. Una panoramica è stata fatta dalla dirigente dell'ufficio Gestione... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugno

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