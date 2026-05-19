Batteri fecali nell' acqua distribuita con l' autobotte | denunciato un uomo e sequestrato il pozzo
Un uomo è stato denunciato dopo che si è scoperto che distribuiva acqua potabile tramite un’autobotte senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie e senza sottoporre l’acqua ai controlli sanitari previsti dalla legge. Nella stessa operazione, il pozzo utilizzato per il rifornimento è stato sequestrato dalle autorità competenti. Le analisi hanno riscontrato la presenza di batteri fecali nell’acqua distribuita, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto.
Distribuiva acqua destinata al consumo umano, con autobotte, senza autorizzazioni e senza i controlli sanitari previsti dalla legge. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri della Tenenza di Favara al termine di un’attività di controllo finalizzata alla tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Buon pomeriggio, ero alla ricerca di un alloggio/campeggio nei pressi di Marina di Grosseto quando ho visto che - a causa di possibili straripamenti del canale delle acque nere - la zona è spesso a rischio divieti di balneazione per batteri fecali trovati nelle ac facebook