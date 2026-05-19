Batteri fecali nell' acqua distribuita con l' autobotte | denunciato un uomo e sequestrato il pozzo

Un uomo è stato denunciato dopo che si è scoperto che distribuiva acqua potabile tramite un’autobotte senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie e senza sottoporre l’acqua ai controlli sanitari previsti dalla legge. Nella stessa operazione, il pozzo utilizzato per il rifornimento è stato sequestrato dalle autorità competenti. Le analisi hanno riscontrato la presenza di batteri fecali nell’acqua distribuita, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto.

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