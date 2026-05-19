Batteri fecali nell' acqua distribuita con autobotte denunciato un uomo | sequestrati pozzo e impianto

Un uomo è stato denunciato per aver distribuito acqua destinata al consumo umano attraverso un autobotte senza possedere le autorizzazioni necessarie. L’attività, svolta senza rispettare le normative sanitarie e senza effettuare i controlli obbligatori, è stata scoperta durante un intervento delle autorità. Durante i controlli sono stati sequestrati un pozzo e un impianto utilizzati per la distribuzione dell’acqua. Le analisi hanno rilevato la presenza di batteri fecali nell’acqua distribuita.

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