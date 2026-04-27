Il veleno nell' autobotte | batteri fecali nell' acqua venduta ai privati due denunciati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri per aver venduto acqua potenzialmente nociva a privati, con l’accusa di commercio di sostanze alimentari pericolose. Le indagini hanno riguardato anche una seconda località, oltre a Canicattì, dove sono state riscontrate irregolarità simili. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le autobotti e avviato accertamenti per verificare la presenza di batteri fecali nell’acqua distribuita.

Non soltanto a Canicattì. Ma anche a Favara. I carabinieri hanno denunciato, alla Procura, due persone per l'ipotesi di reato di commercio di sostanze alimentari nocive. I due sono stati sorpresi durante un controllo mentre erano intenti a rifornire, con un’autobotte, la cisterna di un’abitazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Due iniziative di 'Acqua Bene Comune' contro i privati nell'Ente IdricoIl Coordinamento casertano Acqua Bene Comune contro la decisione dell'Ente Idrico Campano di passare da una gestione pubblica al 100% a mista... Troppi batteri nell'acqua, ordinanza di non potabilità per Roccalvecce e Sant'AngeloAcqua destinata al consumo umano, enterococchi al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Sant’Angelo -...