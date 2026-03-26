Troppi batteri nell' acqua ordinanza di non potabilità per Roccalvecce e Sant' Angelo

Le autorità hanno emesso un'ordinanza di non potabilità per le zone di Roccalvecce e Sant'Angelo a causa di valori elevati di batteri nell'acqua potabile. I controlli hanno rilevato livelli di enterococchi superiori ai limiti consentiti nelle aree servite dalla rete idrica. La misura è stata adottata per tutelare la salute dei cittadini e prevenire eventuali rischi sanitari.

Acqua destinata al consumo umano, enterococchi al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Sant’Angelo - Roccalvecce. A seguito dell’odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete (26 marzo), acquisita al protocollo del Comune nella stessa odierna giornata, all’esito del rapporto di prova di Arpa Lazio recante la non conformità del parametro enterococchi, rilevato nel punto di prelievo fontana pubblica Sant’Angelo di Roccalvecce, è stata firmata l’ordinanza sindacale con la quale si vieta il consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, relativamente alle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Sant’Angelo - Roccalvecce (zone interessate Sant’Angelo di Roccalvecce e Roccalvecce). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Troppi batteri nell'acqua, ordinanza di non potabilità per Roccalvecce e Sant'Angelo Articoli correlati Frane, Sant'Angelo e Roccalvecce sempre più isolateLa situazione della strada tra Magugnano e Roccalvecce "si è aggravata, interventi tampone immediati sono impossibili": gli aggiornamenti del Comune... Sant’Angelo di Roccalvecce, il paese delle fiabe isolato dal maltempoA causa del maltempo è rimasto quasi isolato Sant’Angelo di Roccalvecce, anche conosciuto come il paese delle fiabe. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Troppi batteri nell'acqua ordinanza di... Ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica in zona Sant’Angelo – RoccalvecceEnterococchi nell'acqua superiore alla norma, firmata ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica distributrice Sant'Angelo - Roccalvecce. Nelle prossime ore sarà a disposizio ... newtuscia.it Acqua vietata per enterococchi a Sant'Angelo e RoccalvecceEnterococchi nell’acqua superiore alla norma, firmata ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica distributrice Sant’Angelo - Roccalvecce. ilmessaggero.it