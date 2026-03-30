Minors Basket Serie DR3 | La Robur Brindisi vince a Manduria e conquista i playoff

La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, ha vinto in trasferta contro la Vis Nova Manduria con il risultato di 79-48. La partita si è disputata in provincia di Taranto e ha portato la squadra di Brindisi a qualificarsi per i playoff del campionato Minors Basket Serie DR3. La squadra locale ha concluso la gara con un punteggio molto distante da quello degli avversari.

BRINDISI - La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone in trasferta sulla Vis Nova Manduria con il punteggio di 79-48. Grazie a questo successo, i ragazzi di coach Isidoro conquistano con due giornate di anticipo l’accesso ai playoff promozione di Divisione Regionale 3. consente alla Robur di portarsi a +4 sul quarto posto, mentre il ko della capolista Polisportiva Manduria sul campo di Galatina riduce il distacco dalla vetta a sole due lunghezze. Avvio di gara subito deciso per la formazione brindisina, che, consapevole dell’importanza della sfida, imprime un ritmo elevato sin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto sul 31-10. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Minors Basket Serie DR3: La Robur Brindisi vince a Manduria e conquista i playoff Articoli correlati **Basket Serie DR3: Olginate continua a vincere, Aurora beneficia dell’esperienza**Nel corso della seconda giornata di Basket Serie DR3, l’Olginate ha continuato a mostrarsi dominante, confermando il suo status di forza principale... Rugby femminile: Valsugana vince il big match, Treviso conquista i playoff in Serie A eliteIl dodicesimo turno della Serie A Elite Femminile ha emesso verdetti importanti sia in chiave vertice sia per la lotta salvezza, a sole due giornate...