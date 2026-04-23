Basket dr1 Sorride il Tiberius Riccione affonda

Nella 13ª giornata di ritorno della stagione di basket di Serie D1, il Tiberius ha ottenuto una vittoria, mentre il Riccione è stato sconfitto. La partita ha visto risultati diversi per le due squadre, portando il Tiberius a sorridere e il Riccione a subire una battuta d’arresto. La giornata ha confermato le posizioni in classifica di entrambe le formazioni senza influire sulle loro posizioni attuali.

Sorride il Tiberius e affonda il Riccione: la 13ª giornata di ritorno in Dr1 ha regalato verdetti opposti alle due avversarie. Il Tiberius di coach Brienza ha disposto in maniera autorevole di Cesena, chiudendo sull’80-58 un match equilibrato nel primo tempo (39-36) e anche a fine terzo (53-47), ma poi a senso unico in dirittura d’arrivo. Il tabellino: Del Fabbro 13, Gamberini 20, Antolini, Bonfè, Nuvoli 7, Amati 7, Chiari 13, Campajola 3, Casadei 2, Benzi 15, Polverelli, Bernabini. All.: Brienza. Niente da fare invece per i Dolphins, con i Raggisolaris Faenza a dilagare sul 110-65 al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Faenza è a +16 a fine primo (33-17) e allarga il margine col passare dei minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket dr1. Sorride il Tiberius. Riccione affonda Notizie correlate Basket, il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1Pisa, 1 marzo 2026 – Quarta vittoria consecutiva, quinta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che sbanca Pontedera, nel derby... Basket DR1. Domani si gioca il derbyssimo. E’ sfida Valdelsa-PoggibonsiLa terza giornata del girone di ritorno del campionato di divisione regionale uno vede in calendario un interessantissimo derby valdelsano tra... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: DR1, gara-1 di seminale sorride alla Tecnogiemme; Basket Serie DR1. Lecco inciampa, sorride la Civatese. Basket dr1. Sorride il Tiberius. Riccione affondaSorride il Tiberius e affonda il Riccione: la 13ª giornata di ritorno in Dr1 ha regalato verdetti opposti alle ... sport.quotidiano.net DR1: BasketBall sorride, Tasp sfiora l’impresa, ‘trentello’ del CampliTeramo con Moretti supera San Salvo, blinda il secondo posto e guarda al derby. Al PalaBorgognoni show della Nova contro l’Antoniana, mentre la squadra di Stirpe spaventa la capolista imbattuta Lancia ... emmelle.it In Puglia c'è una squadra di basket di DR2 (promozione) che si è appena salvata dopo aver chiuso la stagione a quota 0. Sì, esatto. ZERO. Hanno concluso la regular season con 0 punti e 0 vittorie. Attenzione, però: nella promo pugliese non c'è la retrocessio - facebook.com facebook Basket, per l’Armani il futuro del campionato passa da Venezia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com