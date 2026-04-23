Basket dr1 Sorride il Tiberius Riccione affonda

Da sport.quotidiano.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 13ª giornata di ritorno della stagione di basket di Serie D1, il Tiberius ha ottenuto una vittoria, mentre il Riccione è stato sconfitto. La partita ha visto risultati diversi per le due squadre, portando il Tiberius a sorridere e il Riccione a subire una battuta d’arresto. La giornata ha confermato le posizioni in classifica di entrambe le formazioni senza influire sulle loro posizioni attuali.

Sorride il Tiberius e affonda il Riccione: la 13ª giornata di ritorno in Dr1 ha regalato verdetti opposti alle due avversarie. Il Tiberius di coach Brienza ha disposto in maniera autorevole di Cesena, chiudendo sull’80-58 un match equilibrato nel primo tempo (39-36) e anche a fine terzo (53-47), ma poi a senso unico in dirittura d’arrivo. Il tabellino: Del Fabbro 13, Gamberini 20, Antolini, Bonfè, Nuvoli 7, Amati 7, Chiari 13, Campajola 3, Casadei 2, Benzi 15, Polverelli, Bernabini. All.: Brienza. Niente da fare invece per i Dolphins, con i Raggisolaris Faenza a dilagare sul 110-65 al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Faenza è a +16 a fine primo (33-17) e allarga il margine col passare dei minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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