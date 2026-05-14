Sul Lago di Como torna il mega festival live | tutti i nomi degli artisti in programma al Nameless

Sul Lago di Como si prepara il ritorno del grande festival musicale, con l’annuncio delle prime esibizioni previste per l’edizione del 2026. Il Nameless Festival ha comunicato ufficialmente i nomi degli artisti coinvolti, delineando così la scaletta delle due giornate. I dettagli sulle presenze si aggiungono alle anticipazioni già diffuse dai media locali, offrendo un quadro più chiaro sulle performance che si terranno nelle prossime settimane.

Come anticipato dai colleghi di LeccoToday, Il Nameless Festival alza il velo sulle lineup 2026 con una serie di annunci che definiscono sempre più il volto dei due eventi in programma. Gigi D'Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, sarà headliner della winter edition di Barzio.🔗 Leggi su Quicomo.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

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