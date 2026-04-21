Catania si accende | 200 artisti in strada per il Fic Festival

Dal 29 aprile al 10 maggio, Catania ospiterà la settima edizione del Fic Festival, un evento che vede coinvolti circa 200 artisti impegnati in performance e installazioni nel centro della città. La manifestazione, intitolata Catania Contemporanea, trasforma le strade in uno spazio di espressione artistica a cielo aperto, attirando pubblico e creativi da diverse aree. L’evento si svolge in varie location cittadine, offrendo un calendario ricco di iniziative e mostre.

Dal 29 aprile al 10 maggio, Catania si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con il ritorno di Catania Contemporanea – 7o Fic Festival. L’evento, che mette al centro il concetto di gentilezza, vedrà la città coinvolta attraverso una rete multidisciplinare che unisce musica, danza, teatro e poesia in una dimensione diffusa che rompe i confini dei teatri tradizionali. L’iniziativa nasce da una sinergia senza precedenti tra diverse realtà cittadine: l’Associazione Musicale Etnea, il Conservatorio Vincenzo Bellini, il Disum dell’Università di Catania, la Fondazione Oelle Mediterraneo Antico Ets Isola Catania, Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza e il Teatro Stabile di Catania collaborano per rendere il capoluogo etneo un laboratorio vivente di relazioni e arte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania si accende: 200 artisti in strada per il Fic Festival Notizie correlate Verona si accende: 100 artisti in Piazza Bra per celebrare il vinoDomani sera, 11 aprile, la città di Verona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’evento Vinitaly and the city, una celebrazione che... Fic festival, danza e musica invadono la città: dal 29 aprile al 10 maggioTorna dal 29 aprile al 10 maggio Catania Contemporanea - 7o Fic Festival, organizzato e promosso da Associazione Musicale Etnea, Conservatorio... Approfondimenti e contenuti Torna Catania Contemporanea - Fic Festival, tema la 'gentilezza'Un organismo vivo, una visione di rete unica nel suo genere, in cui le eccellenze della città si intrecciano in un progetto condiviso, trasformando il capoluogo etneo in un laboratorio multidisciplina ... ansa.it FIC, la danza contemporanea si diffonde a Catania: gli spettacoli del festivalÈ un vasto contenitore di energia creativa esteso nel tessuto urbano. È un pulsare di connessioni e contaminazioni artistiche, di intrecci umani dialoganti, di linguaggi multidisciplinari e visionari ... exibart.com