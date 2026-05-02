L’istituto Besta lancia un corso di formazione aziendale per l’inclusione lavorativa delle persone con malattie croniche

L’istituto Besta ha annunciato l’avvio di un corso di formazione dedicato alle aziende per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con malattie croniche. In Europa, circa un quarto della popolazione adulta vive con una condizione di questo tipo, una percentuale che è aumentata significativamente negli ultimi dieci anni. La formazione mira a sensibilizzare e supportare le imprese nell’adattare i propri ambienti di lavoro.

In Europa, un adulto su quattro è affetto da una malattia cronica. Un dato cresciuto di molto nell’ultimo decennio. La Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, dopo tre anni di lavoro, ha per questo dato il via dal primo maggio a “Workbox for Inclusion”, un corso di formazione online e gratuito per le aziende con l’obiettivo di rafforzare l’ integrazione al lavoro per milioni di persone affette da patologie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche, tumorali, muscoloscheletriche, metaboliche e mentali. Al programma partecipano 81 partner, 21 Paesi europei e 143 progetti pilota grazie alla Joint action europea Jacardi ( Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes ), con il coordinamento dell’ Istituto Superiore di Sanità Italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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