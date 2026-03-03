A Cesano Maderno è stato sistemato il timone dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana. Il pezzo, conosciuto come la

Ha trovato casa a Cesano Maderno il timone dell’Amerigo Vespucci, la nave "più bella mondo". Il pezzo della nave scuola della Marina Militare italiana è stato donato al Museo del Legno. Partecipatissima la cerimonia di inaugurazione svoltasi domenica a Palazzo Arese Borromeo, dove accanto al sindaco Gianpiero Bocca e al presidente del Museo del Legno Walter Vitucci, c’erano il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, il sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, la vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, l’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare Flavio Biaggi, il prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata, il Questore Giovanni Cuciti e numerose altre autorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il timone dell’Amerigo Vespucci donato al Museo del Legno

L’Amerigo Vespucci a Cesano. Palazzo Borromeo espone il timoneLa nave più bella del mondo approda a Palazzo Borromeo con il suo fascino, la sua storia, il prestigio che da sempre l’accompagnano quando solca i...

"Cumulo di rifiuti sotto il ponte ferroviario in via Amerigo Vespucci"Scrive un lettore: “Segnalo cumuli di rifiuti sul marciapiede sotto il ponte della ferrovia in Via Amerigo Vespucci.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amerigo Vespucci

Temi più discussi: Il timone della nave più bella del mondo diventa brianzolo: la mostra permanente; Il timone dell’Amerigo Vespucci donato al Museo del Legno; L’Amerigo Vespucci a Cesano. Palazzo Borromeo espone il timone; Difesa, Rauti al Museo didattico del Legno inaugura lo spazio dedicato a Nave Vespucci.

Il timone dell’Amerigo Vespucci donato al Museo del LegnoHa trovato casa a Cesano Maderno il timone dell’Amerigo Vespucci, la nave più bella mondo. Il pezzo della nave ... ilgiorno.it

Amerigo Vespucci, 95 anni di storia: brindisi sull'Argentario per la nave più bella del mondoL’Artemare Club celebra il veliero simbolo della Marina militare italiana, varato nel 1931 a Castellammare di Stabia ... corrieredimaremma.it

La città di Cesano Maderno si arricchisce di un gioiello prezioso: il timone della motolancia dell’Amerigo Vespucci, la nave “più bella mondo”, è stato donato dalla Marina Militare al Museo del Legno. Partecipatissima la cerimonia di inaugurazione svoltasi - facebook.com facebook