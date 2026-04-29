Pomigliano d' Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro | la candidatura
A Pomigliano d'Arco si sta facendo strada l'idea di diventare la capitale italiana del libro, con una proposta che ha già raccolto attenzione. Per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027, sono state presentate 31 candidature al Ministero della Cultura. La città, nota per il suo patrimonio culturale, si propone ora come possibile sede di questo riconoscimento. La decisione ufficiale sarà presa nei prossimi mesi.
Sono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Tra queste c'è anche quella di Pomigliano d'Arco. In Campania anche Agropoli ha avanzato la sua candidatura. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 18 aprile.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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