Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027 | il futuro parte dai negozi di quartiere

Questa mattina si è svolta nella sala consiliare di Palazzo della Città la presentazione ufficiale della candidatura di Bari a European Capital of Small Retail (Ecosr) 2027. L'iniziativa mira a valorizzare i negozi di quartiere e promuovere lo sviluppo commerciale locale. La proposta è stata illustrata alle autorità presenti, che hanno espresso sostegno all'iniziativa. La candidatura si inserisce nel programma di miglioramento delle attività commerciali e di rafforzamento della rete di negozi di vicinato.

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