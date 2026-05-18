Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027 | il futuro parte dai negozi di quartiere
Questa mattina si è svolta nella sala consiliare di Palazzo della Città la presentazione ufficiale della candidatura di Bari a European Capital of Small Retail (Ecosr) 2027. L'iniziativa mira a valorizzare i negozi di quartiere e promuovere lo sviluppo commerciale locale. La proposta è stata illustrata alle autorità presenti, che hanno espresso sostegno all'iniziativa. La candidatura si inserisce nel programma di miglioramento delle attività commerciali e di rafforzamento della rete di negozi di vicinato.
Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo della Città, la presentazione ufficiale della candidatura di Bari a European Capital of Small Retail (Ecosr) 2027. Il prestigioso riconoscimento, promosso dalla Commissione Europea, mira a premiare le città che hanno saputo integrare il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Capitale europea del Commercio anno 2027, Bari si candida: Sida importante. Noi città mercantile
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