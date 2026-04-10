Fossacesia | strade riaperte Anas al lavoro sul viadotto A14

Le strade di Fossacesia sono state riaperte dopo i lavori di ripristino sull’autostrada A14, con l’Anas impegnata sul viadotto interessato. Il centro operativo comunale ha dichiarato lo stato di emergenza nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, a seguito delle intense piogge tra il 31 marzo e il 3 aprile che hanno causato danni alla viabilità locale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Il centro operativo comunale di Fossacesia ha confermato lo stato di emergenza nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, dopo che le intense precipitazioni avvenute tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026 hanno colpito duramente il territorio. Durante la riunione presieduta dal sindaco Di Giuseppantonio, è stata disposta la riapertura di alcuni percorsi stradali precedentemente interdetti, mentre i tecnici dell’Anas si preparano a intervenire sul viadotto Colle Castagna, attualmente chiuso al traffico sull’autostrada A14. Gestione delle criticità infrastrutturali e ripristino della viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza hanno permesso di restituire la circolazione in via Cupone, via Piano di Riccio e via Levante, zone che erano state isolate a causa dei danni meteorologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossacesia: strade riaperte, Anas al lavoro sul viadotto A14 Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l'emergenza maltempo, resta chiuso il viadotto Colle CastagnaNel pomeriggio di giovedì 9 aprile, si è riunito il Centro operativo vomunale (Coc) del Comune di Fossacesia, presieduto dal sindaco Enrico Di... Emergenza Maltempo, Fossacesia conta i danni: riaperte 10 strade su 15, criticità anche su edifici, litorale e agricolturaAncora disagi, a Fossacesia, a causa dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, benché la situazione sia notevolmente migliorata. Argomenti più discussi: Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l'emergenza maltempo, resta chiuso il viadotto Colle Castagna; Frana, riaperto tratto dell’autostrada A14. Maltempo a Fossacesia: strade riaperte, danni sul litorale e richiesta di stato di emergenzaIl Sindaco fa il punto sull’emergenza maltempo a Fossacesia: strade riaperte, criticità sul litorale e richiesta di stato di emergenza ... abruzzonews.eu Frana in Molise: Anas, riaperte tre strade a PetacciatoRiaperti al traffico i tratti della statale 709 Tangenziale di Termoli, della statale 16 'Adriatica' e della statale 157 precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del m ... ansa.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fossacesia-maltempo-riaprono-diverse-strade-resta-chiuso-il-viadotto-colle-castagna.html - facebook.com facebook