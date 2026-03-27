Mediocredito Centrale ha inaugurato una nuova sede di rappresentanza a Palermo, situata in via Principe di Belmonte. La decisione fa parte di un piano di rafforzamento della presenza nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di sostenere le imprese che intendono investire nella regione. La sede si inserisce in un percorso di espansione geografica dell’istituto.

Mediocredito Centrale consolida la propria presenza nel Mezzogiorno con l’apertura di una nuova sede di rappresentanza a Palermo, in via Principe di Belmonte. I nuovi uffici sono stati inaugurati questa mattina nel corso di un evento al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, e il presidente e l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti e Francesco Minotti. Con uno spazio moderno e luminoso, la nuova sede è stata progettata per facilitare il dialogo e la relazione con i partner e gli stakeholder locali, che da oggi potranno interfacciarsi con i relation manager sul territorio siciliano in un ambiente accogliente, innovativo e funzionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Mediocredito Centrale apre una nuova sede di rappresentanza a Palermo: "Al fianco delle imprese che investono"

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