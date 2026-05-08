Un altro milione a sostegno delle imprese della pesca dell’Emilia-Romagna | via libera al bando regionale

La regione ha approvato un contributo di un milione di euro destinato alle imprese del settore della pesca, alle cooperative e ai consorzi locali. Il finanziamento sarà utilizzato per progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, oltre che per investimenti in attività come ittiturismo, pescaturismo e iniziative legate alla salute e sicurezza. La misura rientra in un bando regionale volto a sostenere lo sviluppo e la crescita di queste realtà nel territorio.

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Un altro milione di euro per sostenere imprese, cooperative e consorzi in progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per investimenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura: ittiturismo, pescaturismo, promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Emilia-Romagna terra di sport: bando da 1 milione di euro per promuovere partecipazione e benessere Agricoltura, via libera alla legge regionale per il sostegno ai comparti produttivi: "Risorse concrete per le imprese"La Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Treni Emilia-Romagna, più di mezzo milione di passeggeri per il ponte del primo maggio; Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi: più di 1 milione di euro nel Piacentino; Gli incassi nelle varie regioni italiane; La filiera dell'Aglio di Voghiera DOP vale un milione di euro. L’Emilia Romagna investe con decisione sul diritto allo studio e rafforza l’offerta abitativa universitariaBOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre 160 milioni per borse di studio e servizi alle studentesse e agli studenti degli Atenei emiliano-romagnoli e 4mila posti letto disponibili. L’Emilia-Romagna investe con dec ... italpress.com Emilia Romagna. Bilancio 2025 migliore delle stime: deficit a 54 mln contro i 70 previstiFabi: Nel 2026 puntiamo al pareggio. Sul Fondo non autosufficienza, il Governo non ci ha coperto i fondi 2025 nonostante i servizi già erogati. quotidianosanita.it Due fratelli minorenni originari dell’Emilia Romagna – un ragazzo e una ragazza, di 14 e 16 anni – e la loro madre, spariti nel nulla. L'ultima loro traccia a Tarcento, dove è stata ritrovato l'auto, una Chevrolet Captiva di colore grigio, in un parcheggio in via Mon - facebook.com facebook Oggi presentazione di Flotilla, in viaggio per Gaza in Emilia Romagna. Alle 18 a Castelmaggiore e in serata a Novellara. x.com