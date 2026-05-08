Un altro milione a sostegno delle imprese della pesca dell’Emilia-Romagna | via libera al bando regionale
La regione ha approvato un contributo di un milione di euro destinato alle imprese del settore della pesca, alle cooperative e ai consorzi locali. Il finanziamento sarà utilizzato per progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, oltre che per investimenti in attività come ittiturismo, pescaturismo e iniziative legate alla salute e sicurezza. La misura rientra in un bando regionale volto a sostenere lo sviluppo e la crescita di queste realtà nel territorio.
Un altro milione di euro per sostenere imprese, cooperative e consorzi in progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per investimenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura: ittiturismo, pescaturismo, promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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