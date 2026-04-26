Vandali in centro vetri di decine di auto in frantumi Rabbia dei residenti | Viviamo con l’ansia

Durante la notte di domenica 26 aprile, nel centro storico, alcuni residenti si sono svegliati trovando i vetri di diverse auto sfondati. La zona di via Carlo Mayr è stata colpita da atti di vandalismo che hanno causato danni a decine di veicoli. I residenti hanno espresso la loro preoccupazione, riferendo di vivere con l’ansia a causa di questi episodi. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle eventuali responsabilità.

Vandali nella notte in pieno centro storico. Alcuni residenti della zona di via Carlo Mayr, la mattina di domenica 26 aprile hanno infatti avuto un risveglio decisamente amaro: ignoti, durante la notte, hanno infranto i vetri delle vetture del quartiere. Il numero esatto di mezzi non è stato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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