Bandecchi e Biagioli | nasce la Ternana Men per la Serie D

Nella giornata sono stati annunciati i dettagli riguardanti la nascita della Ternana Men, una nuova squadra che parteciperà al campionato di Serie D. La società ha comunicato le modalità con cui intende disputare le gare allo Stadio Liberati, specificando le modalità di accesso e gestione degli impianti. Inoltre, si è appreso che la gestione del calcio a Orvieto cambierà dopo la cessione dell'Orvietana, con dettagli relativi ai nuovi accordi e ai soggetti coinvolti nell'organizzazione delle attività calcistiche locali.

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