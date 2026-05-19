Bandecchi e Biagioli | nasce la Ternana Men per la Serie D
Nella giornata sono stati annunciati i dettagli riguardanti la nascita della Ternana Men, una nuova squadra che parteciperà al campionato di Serie D. La società ha comunicato le modalità con cui intende disputare le gare allo Stadio Liberati, specificando le modalità di accesso e gestione degli impianti. Inoltre, si è appreso che la gestione del calcio a Orvieto cambierà dopo la cessione dell'Orvietana, con dettagli relativi ai nuovi accordi e ai soggetti coinvolti nell'organizzazione delle attività calcistiche locali.
? Punti chiave Come potrà la nuova Ternana Men giocare allo Stadio Liberati?. Chi gestirà il calcio a Orvieto dopo la cessione dell'Orvietana?. Perché il progetto di Bandecchi è indipendente dall'asta del 22 maggio?. Quali conseguenze avrà questa fusione sul calcio professionistico e dilettantistico?.? In Breve Accordo tra Bandecchi e Biagioli per la fusione con Ternana Futsal Tip Power. Cessione dell'Orvietana che sposta il calcio locale verso l'Orvieto FC di Promozione. Asta per il ramo sportivo della vecchia Ternana fissata per il 22 maggio. Nodo logistico per l'utilizzo dello Stadio Liberati per la nuova compagine. A Terni, l’accordo tra Bandecchi e Biagioli nella sede della Provincia sancisce la nascita della Ternana Men, un progetto che farà ripartire il calcio locale dalla Serie D. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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