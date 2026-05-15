Ternana il piano di Bandecchi | l’Orvietana per la Serie D?

La Ternana sta valutando diverse strategie per affrontare le difficoltà attuali, tra cui l’ipotesi di cedere il titolo dell'Orvietana, una squadra di calcio locale. Questa mossa potrebbe permettere di mantenere la presenza nel calcio professionistico, anche se comporta alcuni rischi e complicazioni. Tuttavia, alcune recenti regole stabilite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno limitato le possibilità di attuare questo tipo di operazioni, bloccando di fatto alcune iniziative pianificate dal presidente della società.

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