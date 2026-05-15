Ternana il piano di Bandecchi | l’Orvietana per la Serie D?

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana sta valutando diverse strategie per affrontare le difficoltà attuali, tra cui l’ipotesi di cedere il titolo dell'Orvietana, una squadra di calcio locale. Questa mossa potrebbe permettere di mantenere la presenza nel calcio professionistico, anche se comporta alcuni rischi e complicazioni. Tuttavia, alcune recenti regole stabilite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno limitato le possibilità di attuare questo tipo di operazioni, bloccando di fatto alcune iniziative pianificate dal presidente della società.

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? Punti chiave Come può la cessione del titolo dell'Orvietana salvare la Ternana?. Quali nuove regole della Federcalcio bloccano il piano di Bandecchi?. Perché l'accordo con i sindacati facilita la seconda asta di maggio?. Cosa accadrà all'identità sportiva dell'Orvietana con questa possibile fusione?.? In Breve Accordo sindacale riduce il debito sportivo di 1,5 milioni di euro.. Seconda asta per il club fissata per venerdì 22 maggio.. Nuove norme NOIF articolo 52 regolano l'ammissione in Lega Nazionale Dilettanti.. Possibile fusione con realtà limitrofe per preservare l'identità dell'Orvietana.. Il sindaco Bandecchi lavora per far nascere la nuova Ternana attraverso una strategia che punta alla cessione del titolo sportivo dell’Orvietana per garantire la ripartenza in Serie D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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