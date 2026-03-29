Il Trail Val Bisenzio si è svolto il 29 marzo 2026, offrendo ai runner un percorso rinnovato e tecnico tra le zone naturali della regione. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti, che hanno affrontato un tracciato veloce e impegnativo, caratterizzato da tratti prettamente naturali. La classifica finale e le foto sono state diffuse per documentare l’evento e i risultati ottenuti.

Prato, 29 marzo 2026 – Ancora una volta la Banda dei Malandrini ha consegnato ai partecipanti un’esperienza autentica di trail running, immersa nella natura più vera, lungo un tracciato tecnico, veloce e rinnovato, capace di esaltare ogni passo tra fatica e bellezza. Il nome “malandrini” richiama i contrabbandieri di sale che un tempo attraversavano l’Appennino: figure essenziali, legate a questi territori aspri e selvaggi, oggi rievocate da un gruppo di appassionati che continua a percorrere quegli stessi sentieri con spirito moderno ma radici profonde. Sotto l’egida della UISP Comitato di Prato, torna la TVB – Trail Val di Bisenzio. Trail Val Bisenzio 2026, le foto Un’edizione segnata dall’assenza della “TVB Wild”, l’ultra trail da 54 km e 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trail Val Bisenzio, foto e classifica

Articoli correlati

Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambientePrato, 26 marzo 2026 – Partenza dall’area del Centro di Scienze Naturali di Galceti, alle porte di Prato, per la tredicesima edizione del Trail Val...

Trofeo Sanmartinese, foto e classifica della corsa di Campi BisenzioCampi Bisenzio, 18 gennaio 2026 – Un autentico successo di partecipazione e di contenuti ha accompagnato la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trail Val Bisenzio foto e classifica

Discussioni sull' argomento Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambiente; Trail Val di Bisenzio la corsa incontra l’ambiente.

Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambienteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Trail Val Bisenzio, le foto e le classifichePrato, 30 marzo 2025 – Un evento attesissimo che, anche quest'anno, ha regalato emozioni e spettacolo. Grazie alla passione e all'organizzazione della Banda dei Malandrini, i partecipanti hanno ... lanazione.it

Grosso Guaio a Chinatown versione Survival Trail Runners ASD Nella Prato Cinese, dentro la Valle del Bisenzio, 20km tra Vertical gnoranti, Preghiere mistiche, Cavalli Selvatici, Cascate&Pozze, Nebbia, Varie ed Eventuali. Il tutto edulcorato da discorsi e ragi - facebook.com facebook