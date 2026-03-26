Trail Val di Bisenzio la corsa incontra l’ambiente

Il 26 marzo 2026 si è svolta la tredicesima edizione del Trail Val di Bisenzio, con partenza dall’area del Centro di Scienze Naturali di Galceti, vicino a Prato. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di corsa in ambienti naturali, confermando la tradizione di questa manifestazione. La corsa si è svolta lungo percorsi che attraversano la valle del fiume Bisenzio.

Prato, 26 marzo 2026 – Partenza dall’area del Centro di Scienze Naturali di Galceti, alle porte di Prato, per la tredicesima edizione del Trail Val di Bisenzio, appuntamento che continua a richiamare appassionati di corsa in ambiente naturale. La Banda dei Malandrini conferma la propria identità, proponendo un tracciato tecnico e scorrevole, rinnovato nei contenuti ma fedele allo spirito originario. Il nome richiama i “malandrini”, gli antichi contrabbandieri di sale che attraversavano l’Appennino, figure simbolo di fatica e adattamento, elementi che si ritrovano ancora oggi lungo i sentieri della gara. Sotto l’egida della Uisp Comitato di Prato, l’edizione 2025 presenta però una modifica importante: l’assenza della “Tvb Wild”, la distanza ultra di 54 km con 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambiente Articoli correlati Trofeo Sanmartinese, foto e classifica della corsa di Campi BisenzioCampi Bisenzio, 18 gennaio 2026 – Un autentico successo di partecipazione e di contenuti ha accompagnato la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese,... Bisenzio River Race, otto ore di corsa intorno al fiumePrato, 2 marzo 2026 – L'organizzazione della Bisenzio river race ha comunicato la data della gara. Tutto quello che riguarda Trail Val di Bisenzio la corsa incontra... Argomenti discussi: Calendario Gare Corsa in Montagna e Trail Running 2026. Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambientePrato, 26 marzo 2026 – Partenza dall’area del Centro di Scienze Naturali di Galceti, alle porte di Prato, per la tredicesima edizione del Trail Val di Bisenzio, appuntamento che continua a richiamare ... lanazione.it Grande successo per il Trail della Val di BisenzioPrato, 17 marzo 2024 – Nella cornice suggestiva del Centro Scienze Naturali di Galceti a Prato, si è svolta con grande successo l'11ª edizione del Trail Val di Bisenzio. Organizzato con maestria dalla ... lanazione.it