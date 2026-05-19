Bambini a scuola di atletica allo stadio di Pescara
Circa 400 bambini delle classi IV e V di una scuola primaria parteciperanno a una manifestazione presso lo stadio di Pescara. L’evento, intitolato “Salta e corri - Divertimento e movimento”, mira a introdurre i più giovani all’atletica leggera attraverso attività ludiche e pratiche sportive. La giornata prevede momenti di gioco e movimento, con l’obiettivo di coinvolgere i bambini nello sport fin dalla giovane età. La manifestazione si svolgerà presso lo stadio locale.
Circa 400 bambini delle classi IV e V della scuola primaria parteciperanno alla manifestazione “Salta e corri - Divertimento e movimento”, per avvicinarsi all’atletica leggera attraverso il gioco.I bambini si ritroveranno venerdì 22 maggio, dalle ore 9 alle 12 circa, allo stadio Adriatico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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