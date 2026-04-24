L' atletica torna allo Stadio dei Marmi | da settembre aperto a tutti E c' è un nuovo circuito

Da settembre lo Stadio dei Marmi riapre al pubblico e torna a essere aperto a tutti. Contestualmente, entra in funzione un nuovo circuito dedicato all’atletica. L’amministratore delegato di Sport e Salute ha annunciato che l’impianto sarà disponibile per l’uso generale, permettendo agli appassionati di praticare sport e allenarsi in un’area storica, recentemente rinnovata e dotata di nuove strutture.

A giorni si trasformerà in uno dei più suggestivi impianti per il tennis al mondo (ospitando per la prima volta durante gli Internazionali d'Italia la Grand Stand Arena), ma presto lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea sarà ancor più che in passato dedicato all'atletica leggera. La notizia, con l'ambizioso rendering del progetto, è stata diffusa ieri da Sport e Salute: "Da metà settembre l’atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi che riaprirà diventando accessibile a tutti, 7 giorni su 7, anche con un circuito esterno utilizzabile per le gare di media e lunga distanza che sorgerà nell’anello superiore: un segnale concreto di uno sport sempre più libero, inclusivo e senza barriere", spiega l'a.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "L'atletica torna allo Stadio dei Marmi": da settembre aperto a tutti. E c'è un nuovo circuito Notizie correlate Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi, il derby è suo: 3-1 allo SpeziaCarrara, 6 aprile 2026 – La Carrarese vince il derby, affossa i cugini e adesso “vede” i play off. Forte dei Marmi, la scommessa dello sceicco e presidente di Emirates: aperto nuovo hotel (da 1000 euro a notte)Forte dei Marmi (Lucca), 23 aprile 2026 – Dalle ceneri dell’ex Areion, ecco dopo anni di lavoro una delle novità della stagione 2026: l’hotel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il weekend di corse nel Lazio: i dettagli; Atletica Giovanile. Gran successo allo stadio comunale Marco Tomaselli per l'evento Vivi la Pista; In 450 allo stadio Pozzo Lamarmora per i giochi della gioventù di atletica; In 400 allo stadio Gotti per la festa dell'atletica tra sport, sana competizione e solidarietà. Nepi torna l'atletica allo Stadio dei Marmi, aperto a tuttiDa metà settembre l'atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, che riaprirà diventando accessibile a tutti, 7 giorni su 7, con la sua pista e anche con un circuito esterno ut ... ansa.it Nepi: Da settembre torna l’atletica allo Stadio dei Marmi, aperto a tutti(Adnkronos) – Da metà settembre l’atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, che riaprirà diventando accessibile a tutti, 7 giorni su 7, anche con anche un circuito esterno u ... pianetagenoa1893.net Napoli-Cremonese, l’arrivo degli azzurri allo stadio Maradona Di Nico Bastone #napoli #cremonese #ilmattino - facebook.com facebook Il Torino presenta una manifestazione di interesse al Comune per lo stadio Olimpico x.com