Il 22 maggio si terrà a Milano un evento chiamato Longevity Rave, un party immersivo che si svolgerà alle Terme De Montel. L’evento è collegato a uno studio di ricerca volto a misurare come ritmo, movimento ed energia condivisa possano influenzare la risposta psicofisica delle persone. Si tratta di un’esperienza che mira a raccogliere dati sulle relazioni tra momenti positivi e benessere, offrendo nuove prove sul ruolo di queste esperienze nella salute e nella qualità della vita.

Si potrà testarlo personalmente il prossimo 22 maggio, dalle 19 alle 24, al Longevity Rave, un appuntamento che unisce musica, movimento e ricerca scientifica applicata al benessere per connettere generazioni diverse. Per la prima volta in Italia, dopo aver fatto tappa in città come San Francisco, Londra e Berlino, il Longevity Rave, organizzato in occasione del Milan Longevity Summit 2026 in collaborazione con Terme De Montel, trasforma la location in uno spazio di sperimentazione condivisa (tutte le informazioni qui). Pioniera di questo approccio è Tina Woods, esperta internazionale di longevità e innovazione in ambito salute, che ha...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Longevity Rave, arriva a Milano il party immersivo collegato a un programma di ricerca che «misura» il grado di felicità

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