Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri di Ravanusa con l’accusa di aver sequestrato due persone, minacciandole con un coltello e facendole salire a bordo di un’auto. I militari hanno eseguito le manette e sequestrato gli oggetti utilizzati durante l’episodio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi dietro il sequestro e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

I carabinieri hanno fermato i sospettati durante un controllo notturno: le vittime erano nel veicolo insieme agli aggressori Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Ravanusa con l’accusa di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Durante un controllo notturno in via Lauricella, i militari hanno fermato la vettura con a bordo i tre sospettati e le due presunte vittime. Nel corso della perquisizione è stato trovato un coltello a serramanico, poi sequestrato. I tre arrestati sono stati portati al carcere “Di Lorenzo” di Agrigento su disposizione della Procura, che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Sequestrano due uomini con un coltello e li fanno salire in auto": tre arresti

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