Padel in piazza Riccardo III Lillo e Bruno Bozzetto film e Luna Park | il week-end in città
Nel fine settimana a Bergamo si svolgeranno diverse iniziative, tra cui eventi sportivi e culturali. Saranno allestiti campi di padel in piazza, mentre in vari luoghi si terranno proiezioni di film e spettacoli di artisti come Lillo e Bruno Bozzetto. Inoltre, ci saranno attività per famiglie e cittadini presso il Luna Park allestito in città. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse zone e orari, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano “Padel in piazza” a ChorusLife, lo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti, l’incontro con Lillo e Bruno Bozzetto all’Aula Magna di Sant’Agostino – Università degli Studi di Bergamo per Bergamo Animation Days (sabato), Da annotare, inoltre, la mostra “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna” all’Accademia Carrara, il nuovo appuntamento con le domeniche per Ville, Palazzi e Castelli (domenica), il concerto del Duo Bortoluzzi al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti (sabato), il festival “Up to you” (domenica), Integrazione Film Festival, la partita di calcio fra Atalanta e Bologna allo Stadio di Bergamo (domenica), il Mercato dell’usato a Longuelo (sabato), il Luna Park a Borgo Palazzo e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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