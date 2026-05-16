Padel in piazza Riccardo III Lillo e Bruno Bozzetto film e Luna Park | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgeranno diverse iniziative, tra cui eventi sportivi e culturali. Saranno allestiti campi di padel in piazza, mentre in vari luoghi si terranno proiezioni di film e spettacoli di artisti come Lillo e Bruno Bozzetto. Inoltre, ci saranno attività per famiglie e cittadini presso il Luna Park allestito in città. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse zone e orari, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

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