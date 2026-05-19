Backrooms | l’incubo di Kane Pixels tra i neon e il vuoto nel secondo terrificante trailer italiano

E' stato diffuso il secondo trailer ufficiale in italiano di Backrooms, il film horror che si ispira al fenomeno multimediale noto come Backrooms. La produzione sarà distribuita nelle sale italiane a partire dal 27 maggio 2026. Il trailer mostra ambientazioni con luci al neon e ambienti vuoti, richiamando gli aspetti inquietanti del racconto originale. La distribuzione è curata da una società di distribuzione italiana, con l’obiettivo di portare il film sul grande schermo nel prossimo anno.

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I Wonder Pictures ha rilasciato il secondo trailer italiano ufficiale di Backrooms, il fenomeno horror multimediale che si prepara a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 maggio 2026. Per scaldare i motori in vista del debutto, lunedì 18 maggio lo Spazio BASE di Milano ha ospitato il panel esclusivo INSIDE BACKROOMS. Durante l’evento, il giovanissimo regista Kane Parsons (noto sul web come Kane Pixels) ha dialogato con il creator digitale ed esperto di storytelling Alessio De Santa, sviscerando la genesi di un immaginario disturbante che ha totalizzato oltre 77 milioni di visualizzazioni con il solo primo cortometraggio indipendente in found-footage. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Backrooms: l’incubo di Kane Pixels tra i neon e il vuoto nel secondo terrificante trailer italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’incubo digitale di Kane Parsons: Backrooms conquista il cinema? Cosa sapere Il 27 maggio I Wonder Pictures distribuisce nelle sale italiane il film Backrooms. Oltre i confini della realtà: il trailer di “Backrooms” svela l’incubo liminale di A24Il mito moderno nato sui forum online e diventato un fenomeno virale da milioni di visualizzazioni è pronto a invadere le sale cinematografiche.