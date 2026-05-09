Cardiochirurgia pediatrica il Giovanni XXIII torna operativo | Stop ai viaggi fuori regione

L’ospedale Giovanni XXIII di Bari ha ripreso le attività di cardiochirurgia pediatrica, con l’effettuazione di nuovi interventi su due bambini dopo il primo realizzato ad aprile. La ripresa delle operazioni avviene senza più l’obbligo di viaggi fuori regione per i piccoli pazienti. Le procedure si sono svolte con esito positivo e rappresentano una fase di rilancio del reparto. L’attività sarà concentrata all’interno dell’ospedale, evitando spostamenti verso altre strutture.

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Prosegue il percorso di rilancio della cardiochirurgia pediatrica al Giovanni XXIII di Bari. Dopo il primo intervento effettuato ad aprile, nei giorni scorsi altri due bambini sono stati operati con successo nell’ospedale pediatrico barese, segnando un nuovo passo nella ripresa dell’attività dopo.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cardiochirurgia pediatrica al palo. Altro bimbo trasferito fuori regioneNon c’è stata solo la bambina di tre mesi, di Ascoli, andata a Bologna ma anche un neonato cardiopatico, nato all’ospedale di Urbino, che è stato... Bari: cardiochirurgia pediatrica riparte dopo 4 anni di stopLa cardiochirurgia pediatrica torna operativa al Giovanni XXIII di Bari dopo quattro anni di interruzione, segnando una nuova era per la salute dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Taormina, cardiochirurgia pediatrica è salva. Caruso: Manterremo alti standard d'eccellenza; Schifani Sulla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina non ci saranno traumi; Napoli, al Monaldi cresce il cardio-imaging: oltre 350 esami nel primo trimestre 2026; Check Up, domenica 10 maggio su Rai 1: Luana Ravegnini accende i riflettori sul cuore con sette specialisti. Cardiochirurgia pediatrica, il Giovanni XXIII torna operativo: Stop ai viaggi fuori regioneProsegue il percorso di rilancio della cardiochirurgia pediatrica al Giovanni XXIII di Bari. Dopo il primo intervento effettuato ad aprile, nei giorni scorsi altri due bambini sono stati operati con ... baritoday.it Bari, riparte la cardiochirurgia pediatrica al Giovanni XXIII: eseguiti altri due interventiAl Giovanni XXIII di Bari prosegue la ripresa della cardiochirurgia pediatrica con due nuovi interventi conclusi senza complicazioni. trmtv.it L'assessore alla #Salute Marcello Caruso ha incontrato il dg dell'Asp di Messina Cuccì e il direttore del Policlinico San Marco di Catania Santonocito per affrontare il tema della gestione della cardiochirurgia pediatrica di #Taormina. Leggi regione.sicilia.it/l x.com