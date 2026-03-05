Nuova nomina al Giovanni XXIII di Bari | il dottor Alberto Ratta alla guida della Chirurgia pediatrica

Alberto Ratta è stato nominato nuovo responsabile della chirurgia pediatrica all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Si tratta di un medico specializzato in chirurgia neonatale e pediatrica con un’ampia esperienza nel settore. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ospedale, che ha annunciato il suo ingresso nel ruolo di guida della divisione.

Il dg Sanguedolce: "Strategia di consolidamento delle alte specialità pediatriche". Intanto procede l'iter per la riattivazione della Cardiochirurgia pediatrica Arriva un nuovo direttore per la chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. E' il dottor Alberto Ratta, specialista di grande esperienza nella chirurgia neonatale e pediatrica. Prima di giungere a Bari, dove ha assunto l'incarico da qualche giorno, il dottor Ratta ha ricoperto dal 2003 il ruolo di dirigente medico presso la UOC di Chirurgia Pediatrica dell'Ausl Romagna e, negli ultimi anni, incarichi di alta specializzazione in chirurgia mini-invasiva neonatale e pediatrica.

