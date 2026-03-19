Tivù Verità | Famiglia nel bosco | l' avv Danila Solinas attacca i servizi sociali

L’avvocato Danila Solinas, legale della famiglia Trevallion, denuncia un tentativo delle istituzioni di allontanare la madre Catherine dai suoi figli e di isolarla. La difesa afferma che i servizi sociali hanno intrapreso azioni volte a creare divisioni all’interno della famiglia, senza fornire dettagli sui procedimenti specifici. La vicenda riguarda l’intervento delle autorità in un contesto familiare nel bosco.

Danila Solinas, legale della famiglia Trevallion, racconta il tentativo delle istituzioni di isolare mamma Catherine. E mette in luce le carenze dell'assistente sociale. Nella storia della Repubblica, i referendum raccontano oltre ottant’anni di democrazia diretta e scelte collettive. A pochi giorni dal voto con cui gli italiani si esprimeranno sulla riforma della giustizia, ripercorriamo i principali appuntamenti referendari che hanno segnato il Paese. Il 2 giugno 1946 gli italiani si recarono alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Fu un momento decisivo: la monarchia cadde e nacque la Repubblica, accompagnata dall’elezione dell’Assemblea Costituente. 🔗 Leggi su Laverita.info

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