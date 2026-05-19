Aversa forum sui beni confiscati | la sfida per il riscatto sociale

Aversa ha ospitato un forum dedicato ai beni confiscati, con l’obiettivo di affrontare le modalità di utilizzo di questi beni per promuovere il riscatto sociale. Durante l’incontro sono stati discussi i modi in cui i beni sequestrati possano contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro. È stato anche affrontato il tema della gestione tecnica delle aziende sottratte alla criminalità, con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo principale è trovare soluzioni concrete per favorire il riutilizzo di questi beni.

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? Punti chiave Come possono i beni sequestrati generare nuovi posti di lavoro?. Chi deve gestire tecnicamente le aziende sottratte alla criminalità?. Perché il principio follow the money è decisivo per le indagini?. Cosa accade alle imprese confiscate che non sono più produttive?.? In Breve Domenico Airoma e Giovanna Greco discutono strategie follow the money presso l'Odcec Napoli Nord.. Michele Monteleone analizza gestione patrimoni miliardari per rilancio industriale e tutela occupazione locale.. Percorso formativo itinerante del Consiglio nazionale ha toccato Bari, Reggio Calabria e Bologna.. Enrico Villano sottolinea necessità competenze tecniche tra Codice antimafia e diritto concorsuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aversa, forum sui beni confiscati: la sfida per il riscatto sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corbello (commercialisti): I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori Sullo stesso argomento Caltanissetta: beni confiscati alla mafia, scatta la gara socialeIl Comune di Caltanissetta ha avviato una procedura formale per affidare la gestione degli immobili confiscati alla criminalità situati in Contrada... Libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia"Diamo Linfa al Bene": anche a San Giovanni raccolta firme per il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie.