libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia

"Diamo Linfa al Bene": anche a San Giovanni raccolta firme per il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie. In occasione del trentesimo anniversario di una legge di grande impatto, la rete di Libera ha lanciato la campagna nazionale che punta a riportare al centro del dibattito pubblico e dell’azione politica questo tema. Trent’anni fa, infatti, entrò in vigore la norma legislativa che consente di destinare i beni sottratti alle organizzazioni mafiose a finalità pubbliche e sociali, trasformandoli in spazi e progetti al servizio delle comunità. Attraverso la campagna "Diamo Linfa al Bene", Libera propone oggi una richiesta concreta alle istituzioni: destinare stabilmente il 2% del Fondo Unico Giustizia al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

