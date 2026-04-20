Pezzi d' auto rubate in un terreno | è allarme

Nel quartiere di Castel Volturno sono stati scoperti numerosi pezzi di auto smontati, tra cui carcasse, sedili, parti di lamiera e sportelli, abbandonati in un terreno di via Giotto. La presenza di questi oggetti ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, che stanno verificando la provenienza dei materiali e valutando eventuali azioni di contrasto al fenomeno. Non risultano ancora dettagli su eventuali coinvolgimenti o indagini in corso.

Sono stati ritrovati pezzi d'auto come carcasse, sedili, pezzi di lamiera, sportelli in un fondo di via Giotto a Castel Volturno.La segnalazione di un contadino in cerca di asparagi che si è ritrovato davanti un vero e proprio cimitero delle auto, allertando gli uomini della protezione civile.🔗 Leggi su Casertanews.it Roma, nuovi ritrovamenti di auto rubate nel quadrante est. La Peugeot 208 a poche ore dal furto. Notizie correlate Leggi anche: Inseguimento in città e pezzi di auto rubate in casa: arresto convalidato Modugno, smontavano auto rubate ogni mercoledì e spedivano i pezzi all’estero: 4 arrestiÈ di quattro persone agli arresti domiciliari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Modugno contro un’organizzazione dedita al riciclaggio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Furti d’auto in trasferta dal Foggiano a Modugno: in manette la banda dei pezzi di ricambio; Laurentina, officina clandestina: scovato cimitero di auto rubate; Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari; Riciclaggio di auto rubate, 4 ai domiciliari. Il video. Riciclaggio di auto rubate, fatte a pezzi e spedite all’estero: quattro del Foggiano ai domiciliariQuattro persone, tutte originarie della provincia di Foggia e con età compresa tra i 29 e i 50 anni, sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di ... immediato.net Modugno, quattro arresti per riciclo di pezzi di auto rubateI carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato, ai domiciliari, quattro persone indagate per riciclaggio di parti di auto rubate. Gli indagati, tutti della provincia di Foggia e tra i 29 e i ... quotidianodipuglia.it Ciao questi ciondoli sono gli ultimi pezzi di fine produzione che vendo con l'offerta di **2 al prezzo - facebook.com facebook Guerra in Iran: Donald a pezzi tra drammi, disaccordi e dimissioni. Deluso il 63% degli americani. Di Roberto Festa x.com