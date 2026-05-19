Avere un cane protegge il cuore e allunga la vita il maxi studio

Uno studio di grandi dimensioni ha analizzato i dati di oltre quattro milioni di persone raccolti in diversi studi pubblicati tra il 1950 e il 2019. I risultati mostrano che possedere un cane è associato a una maggiore longevità. La ricerca si basa su dati concreti e su un lungo periodo di osservazione, senza coinvolgere valutazioni soggettive o opinioni. Questi risultati si aggiungono a un insieme di evidenze che collegano la presenza di un animale domestico alla salute e alla durata della vita.

(Adnkronos) – Avere un cane contribuisce ad allungare la vita. Non è una convinzione basata sull'amore per 'Fido', è un'affermazione che si basa sui dati relativi a 4 milioni di persone coinvolte in una lunga serie di studi pubblicati tra il 1950 e il 2019. La voluminosa meta-analisi ha trovato spazio in particolare sulle pagine di Circulation: Population Health and Outcomes. I ricercatori hanno evidenziato che vivere con un cane è associato ad una riduzione del 24% del rischio di morte a prescindere dalla causa. L'effetto positivo, in particolare, riguarda persone reduci da attacchi cardiaci e problemi alle coronarie. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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