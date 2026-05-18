Camminare allunga la vita e allontana le malattie il nuovo studio

Uno studio recente ha evidenziato come camminare regolarmente e praticare esercizio fisico possa far aumentare di circa un anno e mezzo l’aspettativa di vita per le persone tra i 40 e i 50 anni. La ricerca si focalizza sui benefici dell’attività fisica per questa fascia di età, sottolineando che l’attività quotidiana può contribuire anche a ridurre il rischio di alcune malattie. L’indagine si basa su dati raccolti su un ampio numero di partecipanti e analizza l’effetto dell’esercizio sulla longevità.

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(Adnkronos) – Camminare regolarmente e fare esercizio, per le persone di 40 o 50 anni, consente di allungare la vita di almeno un anno e mezzo. E permette di migliorare la qualità della vita stessa con l'avanzamento dell'età. E' la conclusione a cui approda uno nuovo studio sul collegamento tra l'attività fisica, la longevità e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Third, Chapters 9-15 | Audiobook (The Finale) Sullo stesso argomento Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio(Adnkronos) – Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare di più allunga la vita fino a 11 anni: lo studioLa ricerca della Griffith University di Gold Coast analizza il legame tra attività fisica e longevità: chi cammina 160 minuti al giorno vive in media... Camminare allunga la vita e allontana le malattie, il nuovo studioCamminare regolarmente e fare esercizio, per le persone di 40 o 50 anni, consente di allungare la vita di almeno un anno e mezzo. E permette di migliorare la qualità della vita stessa con l'avanzament ... adnkronos.com Diabete. Camminare allunga la vita. Ecco le linee guida di diabetologi e medici sportiviLe persone con diabete dovrebbero fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica, ad intensità moderata o superiore idealmente tutti i giorni della settimana. I pazienti fuori allenamento devono ... quotidianosanita.it Penso che il mio telefono stia lentamente portando via le parti più lente della vita. Qualcun altro si sente così? reddit