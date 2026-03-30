L’allenamento ‘tosto’ allunga la vita l’effetto contro 8 malattie | lo studio

Uno studio recente ha analizzato gli effetti di un allenamento intenso sulla durata della vita e sulla prevenzione di alcune malattie. I ricercatori hanno osservato come camminare per molte ore sia associato a miglioramenti della salute cardiovascolare, della pressione arteriosa, dei livelli di zucchero nel sangue e del colesterolo. I risultati indicano un collegamento tra l'attività fisica prolungata e la riduzione del rischio di diverse condizioni mediche.

(Adnkronos) – Camminare per lunghe distanze fa bene, aiuta il cuore e produce benefici per la pressione, la glicemia, il colesterolo. Un'attività fisica con maggiore intensità, però, può avere effetti decisamente più rilevanti. Nell'allenamento quotidiano non conta solo la durata, anzi. L'intensità dell'esercizio, non necessariamente prolungato, può fare la differenza e allungare la vita, riducendo il rischio di almeno 8 malattie. Per alcune patologie, addirittura, uno sforzo più intenso pesa più della quantità temporale dell'attività. E' il quadro delineato da un nuovo studio pubblicato sulla rivista 'European Heart Journal'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio(Adnkronos) – Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare di più allunga la vita fino a 11 anni: lo studioLa ricerca della Griffith University di Gold Coast analizza il legame tra attività fisica e longevità: chi cammina 160 minuti al giorno vive in media... La carne di maiale ‘allunga la vita’ come i legumi, lo studio(Adnkronos) – La carne di maiale fa bene o fa male? Recentemente, l'alimento si è ritrovato sul banco degli imputati per l'allarme sul prosciutto...