Autostrada A1 | tratto Rioveggio-allacciamento Direttissima chiuso una notte

Nella notte, il tratto tra Rioveggio e l’allacciamento con la Direttissima sull’autostrada A1 è stato chiuso per motivi non specificati. La chiusura ha coinvolto i percorsi alternativi, che sono stati indicati per chi si sposta lungo questa tratta. L’intervento ha interessato un tratto di strada di rilevanza strategica per i viaggiatori e il traffico sulla principale arteria stradale italiana.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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