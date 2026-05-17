Dopo l’incidente avvenuto a Modena, in cui un’auto ha investito diverse persone, sono stati diffusi video che mostrano i momenti immediatamente successivi all’accaduto. Le immagini ritraggono i soccorritori al lavoro e la confusione tra i presenti sul luogo. Si vede anche il tentativo di fuga di un uomo, che sarebbe stato inseguito da alcuni cittadini e poi fermato. La polizia ha poi proceduto al blocco del sospetto, che aveva 31 anni.

Dopo la strage, Salim El Koudri avrebbe tentato di fuggire a piedi. A inseguirlo sono stati alcuni cittadini presenti in strada, che hanno contribuito al suo fermo. Tra loro anche Luca Signorelli, rimasto ferito durante la colluttazione I video choc della strage di Modena stanno facendo il gi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, i VIDEO CHOC dopo l’auto sulla folla: dai soccorsi in azione al bloccaggio del 31enne Salim El Koudri

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MODENA SOTTO CHOC: SALIM EL KOUDRI PIOMBA SUI PEDONI A 100 ALLORA, POI PROVA AD ACOLTELLARE

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