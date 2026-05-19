Auto sulla folla a Modena perché non si può parlare di terrorismo | il punto dell' avvocato Giuseppe Di Palo

Un incidente con un'auto che ha investito diverse persone a Modena è stato oggetto di discussione legale. L'avvocato ha dichiarato che, in base alle caratteristiche dell'episodio, non si può parlare di terrorismo, in quanto mancherebbero i requisiti necessari. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, e non sono stati avanzati sospetti riguardo a motivazioni di natura terroristica. Le persone coinvolte sono state assistite e le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il caso dell’auto sulla folla a Modena ricalca quanto accaduto in altre città europee in passato, per esempio l’attentato terroristico a Nizza nel 2016. Eppure per l’episodio avvenuto il 16 maggio, la procura non ha chiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo. L’avvocato Giuseppe Di Palo ha spiegato che mancano dei requisiti indicati dal codice penale. L’accusa per il caso dell’auto sulla folla Il 16 maggio il 31enne Salim El Koudri si è lanciato con l’auto contro la folla a Modena ferendo sette persone. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto dell’uomo confermando la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo alcune ore dall’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, "perché non si può parlare di terrorismo": il punto dell'avvocato Giuseppe Di Palo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auto sulla folla a Modena: bisogna parlare di SALUTE MENTALE Matteo Gracis • VADA IN DESCR VIDEO Sullo stesso argomento Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di PaloSalim El Koudri è il 30enne italo-marocchino che ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena investendo sette persone, alcune delle quali rimaste... Auto sulla folla a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo dopo la perquisizione nella casa di Salim el KoudriLe indagini su Salim el Koudri, il 31enne che ha seminato il panico nel centro di Modena, si sono spostate rapidamente dal luogo della strage... Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di PaloSi indaga sulla salute mentale di Salim El Koudri, l'uomo che guidava l'auto lanciata sulla folla a Modena. Una parziale incapacità determinerebbe uno sconto di pena fino a un terzo ... virgilio.it Bruzzone e l'auto sulla folla a Modena, la salute mentale non può diventare emergenza solo dopo fatti similiDopo il caso dell'auto sulla folla a Modena, la criminologa Roberta Bruzzone invoca prevenzione vera e presa in carico reale per il disagio mentale ... virgilio.it