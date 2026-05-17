Si prosegue con le indagini sul caso dell’auto che ha investito la folla a Modena, concentrandosi sullo stato mentale dell’uomo alla guida. Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali elementi che possano influenzare la sua responsabilità. La polizia ha già ascoltato diverse persone e sta verificando le condizioni psichiche dell’indagato. L’attenzione si focalizza anche sulla dinamica dell’incidente e sull’eventuale presenza di fattori che possano aver contribuito all’accaduto.

Salim El Koudri è il 30enne italo-marocchino che ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena investendo sette persone, alcune delle quali rimaste gravemente ferite anche con mutilazioni. El Koudri, che ha cercato anche di pugnalare chi voleva fermarlo durante la fuga, è ora affidato alla giustizia. Si cerca di capire il movente, ed anche se i suoi pregressi disagi psichiatrici possano avere avuto un ruolo nei fatti. Il famoso avvocato penalista Giuseppe Di Palo, molto seguito sui social, cerca di fare il punto su cosa rischia oggi Salim El Koudri sotto il profilo penale. Salim El Koudri e l'ipotesi strage Tentato omicidio plurimo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di Palo

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