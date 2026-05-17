Due donne sono state gravemente ferite a Modena dopo essere state investite da un’auto guidata da un uomo sabato pomeriggio. Entrambe hanno subito l’amputazione degli arti inferiori a causa delle ferite riportate. Un’altra paziente si trova ancora in condizioni critiche e in pericolo di vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di una zona frequentata da passanti. Le autorità stanno approfondendo le cause e l’eventuale responsabilità dell’uomo alla guida.

Sono due le persone rimaste gravemente ferite che hanno subito l’ amputazione degli arti inferiori dopo essere state travolte dall’auto guidata da Salim El Koudri sabato pomeriggio a Modena. Si tratta di due turiste di 53 e 75 anni, ricoverate in Rianimazione all’ospedale civile di Baggiovara (Modena), ancora in prognosi riservata. “Entrambi i pazienti sono critici, sono in terapia intensiva e farmacologicamente sedati. Ci troviamo nelle fasi iniziali di un trauma, le variazioni sono minime, possono essere migliorative e peggiorative in un minuto” ha spiegato la direttrice del reparto di Rianimazione, Lesley De Pietri. Gli interventi, definiti “ salvavita “, sono durati un paio d’ore: il recupero si prospetta lungo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sui passanti a Modena, amputati gli arti inferiori a due donne. Un’altra paziente “ancora in pericolo di vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, auto piomba sui passanti in pieno centro: 8 feriti gravi

Sullo stesso argomento

Modena, auto piomba sui passanti: 7 feriti, 4 in gravi condizioni: le immagini dei pedoni travoltiNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...

Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. Poi fugge e accoltella chi cerca di fermaloUn uomo alla guida di un’automobile è piombato a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro a Modena e subito dopo si è dato alla fuga.

Investe pedoni con l’auto: 8 feriti, 4 gravi. Si tratta di un 31enne italiano di origini marocchine, accusato per strage: è piombato sui pedoni a 100 km orari. Poi ha tentato la fuga, ha colpito una persona ma è stato bloccato dai passanti. In passato è stato sottopos x.com

Auto sui passanti a Modena, Salvini: Integrazione delle seconde generazioni fallitaModena resta sotto choc dopo l’auto sui passanti. Matteo Salvini interviene sul caso Salim El Koudri e attacca le seconde generazioni. Modena, le parole di Matteo Salvini dopo l’arresto di Salim El Ko ... msn.com

Auto su folla a Modena, il video dell'attacco e della fugaI frame che già circolano sui social mostrano l'utilitaria che arriva a velocità sostenuta e che colpisce i primi passanti che camminano accanto ai negozi sulla sinistra di via Emilia, quindi la ... tg24.sky.it