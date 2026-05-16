Nel pomeriggio di oggi a Modena, in via Emilia centro, un’auto ha investito diversi pedoni, provocando sette feriti. Quattro di loro si trovano in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto all’altezza di largo Porta Bologna, dove l’auto ha proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio delle autorità.

Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Sette persone sono state ferite. Una delle due persone ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna è una donna di 55 anni che è in condizioni molto gravi, in pericolo di vita. Insieme a lei è ricoverato un uomo di 55 anni, la cui prognosi resta ancora riservata. Entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero. L’autista, 31enne di origine marocchina, è fuggito e ha accoltellato un passante: bloccato dalle forze dell’ordine New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, auto piomba sui passanti: 7 feriti, 4 in gravi condizioni: le immagini dei pedoni travolti

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