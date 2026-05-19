Auto si ribalta in corso Amendola | donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale

Una vettura si è ribaltata questa sera in corso Amendola, poco prima delle 21, coinvolgendo una Hyundai e una Mercedes Classe A. La macchina condotta dalla donna è uscita di strada all’incrocio con via Rismondo, vicino al bar Moldavia, e si è capovolta. La conducente è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

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