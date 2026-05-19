Auto si ribalta in corso Amendola | donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale
Una vettura si è ribaltata questa sera in corso Amendola, poco prima delle 21, coinvolgendo una Hyundai e una Mercedes Classe A. La macchina condotta dalla donna è uscita di strada all’incrocio con via Rismondo, vicino al bar Moldavia, e si è capovolta. La conducente è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.
ANCONA – Incidente spettacolare questa sera in corso Amendola, poco prima delle 21. Una donna alla guida di una Hyundai si è ribaltata dopo aver urtato una Mercedes Classe A all’incrocio con via Rismondo, subito dopo il bar Moldavia. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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