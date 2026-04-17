Auto si ribalta nella notte a Cadorago | donna estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero all' ospedale

Nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2026, un’auto si è ribaltata lungo la Strada Provinciale 31 a Cadorago, intorno alle 2. Una donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Grave incidente nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2026 a Cadorago, lungo la Sp31, dove un’auto si è ribaltata intorno alle 2.45 del mattino.A bordo del veicolo si trovava una donna di 30 anni, rimasta ferita in modo molto grave. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto tra due auto a Ubiale Clanezzo: donna estratta dalle lamiere, è grave Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]Incidente stradale lungo la circonvallazione a Pescara intorno alle ore 23:30 di giovedì 29 gennaio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Auto si ribalta nella notte a Cadorago: donna estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero all'ospedale; Finisce contro il muretto di una casa, l'auto si ribalta: 60enne salva per miracolo; Auto si ribalta sulla Trappola, ancora paura nella strada da incubo. Bmw si ribalta nei campi dopo incidente: ragazza soccorsa dall'elicottero e trasportata al NiguardaGrave incidente a Secugnago sulla SP143: una giovane alla guida di una Bmw ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ... milanotoday.it Benevento, scontro in via dei Liguri Bebiani: auto si ribalta, ferito 57enneUn incidente stradale si è verificato nella serata di oggi in via dei Liguri Bebiani, alla periferia di Benevento. Ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale, impe ... ntr24.tv Messina, far west tra Tangenziale e centro città: spari in auto e fuga rocambolesca. Arrestato un uomo https://gazzettadelsud.it/p=2197414 - facebook.com facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com