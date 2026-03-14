Incidente stradale a Porto Empedocle auto si ribalta | giovane estratto dalle lamiere

Nella notte a Porto Empedocle un incidente stradale ha provocato il ribaltamento di un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto alcuni giovani dalle lamiere. La vettura si è capovolta durante il sinistro e diverse persone sono rimaste incastrate all’interno. Sul luogo sono giunte le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza.

È successo in via Granciara dove il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo. A tirarlo fuori sono stati i vigili del fuoco Incidente stradale nella notte a Porto Empedocle dove un'auto, una Fiat 600, si è ribaltata dopo avere sbattuto contro un muretto. Il conducente, un giovane, è rimasto incastrato tra le lamiere. Lo scontro è avvenuto in via Granciara. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del ragazzo bloccato all’interno del mezzo. Presenti anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Auto si ribalta sulla carreggiata, conducente estratto dalle lamiere Scontro tra due auto sul raccordo: un giovane estratto dalle lamiere. È graveL'incidente si è verificato poco prima delle 21 di ieri, lunedì 22 dicembre, in località Petraia nel collegamento autostradale A1 in direzione... Una selezione di notizie su Porto Empedocle Discussioni sull' argomento Incidente sulla statale 115, camion esce di strada: conducente in ospedale; Incidenti stradali mortali, scia di sangue in provincia di Agrigento - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; L'incidente sulla Naro-Camastra, il bilancio si aggrava: è morto anche il conducente dell'auto; Mandorlo in Fiore 2026: treni turistici sulla Ferrovia dei Templi per il gran finale. Accusa malore e perde il controllo del tir a Porto Empedocle, conducente in ospedaleL'uomo è strato trasferito a bordo di un ambulanza presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie ... grandangoloagrigento.it 27 luglio 2013 , Porto Empedocle. Mostra " Parole Taliate " . La città era in coraggioso fermento culturale - facebook.com facebook