Paura a Fidenza auto si ribalta | il conducente incastrato nell' abitacolo

Ieri sera a Fidenza un'auto si è ribaltata vicino al cimitero e il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarlo e prestare assistenza. L’incidente ha causato disagi alla viabilità locale, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un'auto si è ribaltata ieri sera a Fidenza e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo, all'altezza del cimitero. L'incidente è avvenuto alle 19.45. Per liberare l'uomo, trasportato al pronto soccorso di Vaio con ferite poi giudicate lievi, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fidenza.

