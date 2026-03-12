Terni auto in fiamme in zona Valleantica | intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi a Terni, in zona Valleantica, un’auto ha preso fuoco improvvisamente lungo la strada. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La vettura è stata completamente avvolta dal rogo, e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. La situazione è stata gestita rapidamente dalle forze di soccorso.

Il conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi - giovedì 12 marzo - a Terni in zona Valleantica, dove poco prima delle 18 un’autovettura ha preso improvvisamente fuoco lungo la strada. A incendiarsi è stata una Fiat alimentata a benzina. Il conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme. L’autista è riuscito a fermare il veicolo appena in tempo accostando a bordo strada e ad allontanarsi, evitando conseguenze. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni, che ha provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

