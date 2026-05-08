Tir si schianta e ribalta sulla tangenziale | traffico in tilt incubo per strada

Nel pomeriggio sulla tangenziale sud di Torino si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir. Il mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, finendo poi di traverso sulla carreggiata. L’impatto ha causato il blocco totale della circolazione in direzione nord, verso Milano e Aosta, provocando un evidente disagio al traffico locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Un forte impatto contro il guardrail, poi il mezzo pesante rimasto di traverso sulla carreggiata. Pomeriggio di caos sulla tangenziale sud di Torino, dove un incidente ha provocato il blocco totale della circolazione in direzione nord verso Milano-Aosta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dell’8 maggio allo svincolo del Drosso, nel territorio comunale di Beinasco. Il tir, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il guardrail rimanendo intraversato all’interno dello svincolo. A complicare ulteriormente la situazione è stato il consistente sversamento di gasolio sull’asfalto, che ha reso necessaria la chiusura del tratto stradale per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tir si schianta e ribalta sulla tangenziale: traffico in tilt, incubo per strada Notizie correlate Tir si ribalta sulla Pontina, strada chiusa verso Roma: traffico in tilt e lunghe codeIncidente sulla statale 148 Pontina al km 41 ad Aprilia: un tir si è ribaltato bloccando la carreggiata verso Roma. Tir sbanda e si schianta a lato della strada: caos traffico sulla ProvincialePomeriggio di forti disagi, quello di martedì 5 maggio, lungo la Strada Provinciale 237, dove un incidente ha causato la completa interruzione del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auto si schianta contro un camion in Transpolesana e finisce nel campo, grave un 28enne; Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 km; Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code; Tir sbanda e si schianta a lato della strada: caos traffico sulla Provinciale. Incidente nello svincolo della tangenziale a Beinasco: tir si schianta contro guardrail e blocca tuttoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it Napoli, auto inseguita dai carabinieri si schianta contro tir e resta schiacciata, 2 feriti gravi: incidente a via MarinaIncidente stradale in via Volta, ferite due persone. Un'Audi A3 si è schiantata contro un tir alla rotonda Sant'Erasmo ... fanpage.it Bari, schianto sulla ss16 a Torre a Mare: tir finisce di traverso sulla carreggiata. Traffico in tilt https://www.quintopotere.it/bari-schianto-sulla-ss16-a-torre-a-mare-tir-finisce-di-traverso-sulla-carreggiata-traffico-in-tilt/ - facebook.com facebook Incidente tra due tir in A12, carico di detersivi si rovescia in autostrada: 10 km di coda x.com