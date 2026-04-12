Lancia una busta con la droga dalla finestra ma la trovano i carabinieri

Durante un intervento, i carabinieri hanno trovato una busta con sostanza stupefacente che era stata lanciata dalla finestra di un appartamento. La scoperta è avvenuta in seguito a un controllo nella zona, quando i militari hanno notato un movimento sospetto all’interno dell’edificio. La droga è stata recuperata e sequestrata, mentre sono in corso ulteriori verifiche per identificare le persone coinvolte.

Chissà cosa lo ha spinto a gettare la droga dalla finestra. Forse aveva visto i carabinieri arrivare e ha pensato bene di disfarsi delle prove, ma gli è andata male. Grottesco quanto accaduto a un pusher di 49 anni di Ercolano, arrestato dai militari. C. I., queste le iniziali del soggetto già.🔗 Leggi su Napolitoday.it Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enneUn arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestatoL'uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano,... Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti